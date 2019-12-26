Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб – Тахтик – Тахтани в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы – электростанция Мабрук, Камышлы – Сагир-Фаукани, Айн-Иса – Байтман в провинции Хасеке, Аджами – Бёгекли, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.

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