Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

27 декабря 2019 01:27 (UTC+04:00)

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.

"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", — сказал Песков.

По его словам, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно.

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", — заключил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
США 01:01
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Россия 26 декабря 23:31
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений
Россия 26 декабря 22:06
Два человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в России
Россия 26 декабря 21:08
"Газпром" готовится к поставкам газа по новому трубопроводу
Энергетика 26 декабря 17:51
Узбекистан привлек Россию и Германию для развития аэропортов страны
Транспорт 26 декабря 17:05
Лента новостей
Стюардесса дала семь полезных советов путешественникам
В мире 02:19
Грузовик с нелегалами опрокинулся в Турции, много пострадавших
Турция 01:51
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
США 01:01
ПНС Ливии запросило военную помощь у Турции
В мире 00:32
Ученые NASA обнаружили уникальные изменения в работе глаз у членов экипажа МКС
США 00:21
Протестующие заблокировали туристическую столицу Черногории
Другие страны 26 декабря 23:44
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Россия 26 декабря 23:31
Boeing выплатит своему экс-главе $39 млн компенсации
США 26 декабря 23:10
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии в Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ФОТО)
Общество 26 декабря 22:48