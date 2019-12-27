Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.

"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", — сказал Песков.

По его словам, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно.

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", — заключил он.

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