Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз

27 декабря 2019 17:21 (UTC+04:00)

Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках совместных усилий, прилагаемых Государством Катар и Российской Федерацией с целью укрепления дружеских двусторонних отношений, правительства двух стран приняли решение предпринять новый шаг для устранения всех препятствий на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан, - отметили в дипведомстве. - В связи с этим решением в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран".

Как добавили в посольстве, в соответствии с соглашением граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев. В пресс-службе пояснили, что срок поездки при этом может составлять не более 90 дней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ
Беларусь 15:26
"Узбекские авиалинии" снизили цены на рейсы в Москву
Транспорт 14:35
Александр Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+
Россия 14:30
Узбекистан планирует приобрести российскую станцию дистанционного зондирования Земли
Бизнес 13:59
В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая
Политика 10:50
Российский порт на Каспии возобновил перевалку нефтепродуктов из Туркменистана
Энергетика 10:17
Лента новостей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
Звёздный мир 17:45
Сахиб Алекперов: Применение дифференциального НДС без решения проблемы учета может вызвать большие проблемы
Экономика 17:43
В Азербайджане подытожили госинвестиции в дорожное строительство в 2019 году
Транспорт 17:36
Узбекские ученые создали технологию очистки воды в нефтеперерабатывающей промышленности
Бизнес 17:35
Внешний долг банковского сектора Грузии достиг 24,4% ВВП
Финансы 17:33
В Азербайджане обсуждают введение дифференцированной ставки НДС
Финансы 17:29
В Грузии обнародованы планы в сфере энергетики на 2020 год
Энергетика 17:22
Азербайджанское предприятие увеличило производство промышленной продукции
Бизнес 17:21
Заур Алиев: Врачи-специалисты из Баку будут выезжать на работу в регионы
Общество 17:20