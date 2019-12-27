Первый ракетный полк "Авангарда" заступил на боевое дежурство

27 декабря 2019 20:17 (UTC+04:00)

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в пятницу утром впервые заступил на боевое дежурство, сообщили в Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении.

Начало боевого дежурства полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" является знаменательным событием для России, считает Шойгу. "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард", - сказал он. "От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для вооруженных сил", - добавил Шойгу.

Командующий РВСН Сергей Каракаев на селекторном совещании уточнил, что полк заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области. Он назвал это событие "наиболее значимым" для РВСН в уходящем 2019 году.

Командующий также сообщил, что "мероприятия плана подготовки нового учебного года выполняются в полном объеме и без отклонений". "Задание по набору на военную службу по контракту на этот год выполнено. Укомплектованность воинских должностей по контракту составляет 95%", - сказал Каракаев. По его словам, с начала текущего года обеспечены жильем 2466 семей, из них служебным - 1444 семей военнослужащих.

Ранее сообщалось, что первым этот комплекс получит полк в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

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