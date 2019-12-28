Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо

28 декабря 2019 08:00 (UTC+04:00)

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.

Генерал-майор рассказал, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов.

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