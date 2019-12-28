Семья из четырех человек погибли при пожаре в России

28 декабря 2019 21:59 (UTC+04:00)

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в Шушенском районе Красноярского края. Об этом, как передает Trend, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В населенном пункте Шунеры произошел пожар в одноэтажном частном доме, в результате которого погибла семья из четырех человек, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Общая площадь возгорания составила 48 квадратных метров. К тушению привлекались 17 человек и пять единиц техники.

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