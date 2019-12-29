ФСБ России задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год

ФСБ в пятницу задержала двух граждан России, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Информацию о подготовке преступления предоставили спецслужбы США.

СК возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.

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