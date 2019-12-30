Лавров и Зариф обсудят ядерную сделку и ситуацию в Персидском заливе

30 декабря 2019 04:15 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет последние в 2019 году двусторонние переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Российско-иранские двусторонние контакты на разных уровнях последние несколько лет отличаются интенсивностью. Только в этом году главы МИД двух стран проводят третью встречу в Москве.

Как сообщила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, министры обсудят текущие вопросы двусторонней повестки, в том числе торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. По ее словам, в контексте международной и региональной повестки особое внимание будет уделено Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, урегулированию в Сирии, а также ситуации в регионе Персидского залива.

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