В России после сообщений об угрозе взрыва из детсадов эвакуировали тысячи детей

30 декабря 2019 11:11 (UTC+04:00)

Сообщения об угрозе взрыва поступили в 48 дошкольных учреждений Хабаровска, эвакуированы 8,5 тыс. детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации Хабаровска, передает Trend.

Ранее сообщалось об эвакуации в 26 детских садах Хабаровска, мэрии города. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в ряд почтовых отделений, школы, больницы Хабаровска, в детские сады и почтовые отделения Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана.

"Сообщения поступили в 48 детских садов и продолжают поступать. Эвакуировано в общей сложности 8,5 тыс. детей и 1,8 тыс. сотрудников", - сказали в управлении. Детей размещают в зданиях школ, спортивных и социальных объектах.

Сотрудники экстренных ведомств проверили 25 учреждений, информация о заложенных там взрывных устройствах не подтвердилась. Детсады вернулись к работе, часть детей разобрали по домам родители. В некоторые уже проверенные заведения сообщения об угрозах поступают повторно.

"Эвакуация проходит слаженно и оперативно, без паники. Сейчас она осложняется тем, что у детей дневной сон, после поступления сообщений приходится их поднимать и выводить на улицы", - сказали в управлении. Как сообщила администрация Биробиджана, помимо детских садов в городе эвакуируют детскую больницу, псиноневрологический интернат, физдиспансер, центр по борьбе со СПИД.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

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