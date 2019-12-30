Росатом создал СП с турецкой Ictas в рамках строительства АЭС "Аккую"

Основной подрядчик строительства АЭС "Аккую" в Турции "Концерн Титан-2" (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") и турецкая компания Ictas создали совместное предприятие для сооружения этой атомной станции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"На самой площадке (АЭС "Аккую") у нас появился турецкий партнер - одна из крупнейших частных инвестиционных строительных компаний Ictas. Мы создали альянс. Создано совместное предприятие между Ictas и "Титаном", - сказал Лихачев. "Этот альянс позволяет нам надеяться на успешную реализацию проекта", - добавил глава Росатома.

Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год.

Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.

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