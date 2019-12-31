"Газпром" проводит переговоры с Беларусью по условиям поставок газа в 2020 году

31 декабря 2019 18:17 (UTC+04:00)

"Газпром" в настоящее время проводит переговоры с партнерами из Беларуси в здании российского холдинга по условиям поставки газа в 2020 году, сообщает "Газпром", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В "Газпроме" проходят российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году", - говорится в сообщении.

С российской стороны в переговорах участвует председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова. С белорусской - посол в России Владимир Семашко и министр энергетики Виктор Каранкевич.

В соответствии с предыдущими договоренностями сторон, Минск и Москва должны определить механизм формирования цены на природный газ для Беларуси с 1 января 2020 года.

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