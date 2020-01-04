У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

4 января 2020 05:01 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу в 7.46 (23.46 мск пятницы). Его эпицентр располагался в Татарском проливе в точке с координатами 48,0 градуса северной широты и 141,5 градуса восточной долготы – в 45 километрах западнее города Углегорска на Сахалине. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземные толчки силой 4 балла ощутили жители Углегорска.
В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

"Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС", - отмечается в распространенном ведомством сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Европа 31 декабря 2019 01:01
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 25 декабря 2019 08:38
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны 25 декабря 2019 00:30
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Экваториальной Гвинеи
Другие страны 19 декабря 2019 21:02
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии
Другие страны 12 декабря 2019 08:13
Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Европа 26 ноября 2019 08:56
Лента новостей
Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности
В мире 06:31
Трамп отругал генерала за пропущенный звонок Путина
США 06:01
В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
США 05:41
Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных
США 05:22
Президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая
Другие страны 04:43
Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
США 04:22
Экс-министр безопасности Мексики не признал вину в связях с картелем
США 04:15
"Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу
Европа 03:58
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Арабские страны 03:44