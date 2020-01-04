У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу в 7.46 (23.46 мск пятницы). Его эпицентр располагался в Татарском проливе в точке с координатами 48,0 градуса северной широты и 141,5 градуса восточной долготы – в 45 километрах западнее города Углегорска на Сахалине. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземные толчки силой 4 балла ощутили жители Углегорска.

В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

"Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС", - отмечается в распространенном ведомством сообщении.

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