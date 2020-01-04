В России аварийно сел Airbus A320

4 января 2020 09:33 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал "РЕН ТВ".

Лайнер авиакомпании Red Wings со 176 пассажирами на борту вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург. По данным телеканала, причиной посадки экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой.

Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.

Представители аэропорта подтвердили причину посадки.

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