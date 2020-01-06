Во Владивостоке из-подо льда достали десятки автомобилей

Операция по извлечению 29 автомобилей любителей зимней рыбалки, провалившихся 5 января под лед, завершилась на острове Русский во Владивостоке. Об этом, как передает Trend соссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Утром 5 января 29 автомобилей рыбаков провалились под лед в пяти-семи метрах от берега в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке.

"В воскресение вечером автовладельцы, отказавшись от помощи спасателей, при участии частных фирм достали из-подо льда последние автомобили. Поскольку угрозы жизни и здоровью граждан уже не было, а также не было целесообразности нахождения спасателей в этом районе, они к этому времени вернулись в место постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства, добавив, что до этого момента спасатели помогали автовладельцам извлекать их машины.

В пресс-службе уточнили, что последними извлекали автомобили, находившиеся дальше всего от берега. Они провалились на глубину около двух метров.

Как подчеркнули в ГУ МЧС по Приморскому краю, в обязанности спасателей не входит извлечение провалившихся под лед автомобилей, однако из-за масштабов произошедшего и присутствия на месте сотрудники ведомства не могли проигнорировать случившееся и помогли автовладельцам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.