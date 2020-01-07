Путин прибыл в Стамбул

7 января 2020 22:12 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе президента России, здесь публичных мероприятий на вечер 7 января у президента не запланировано, рабочая программа намечена на следующий день, 8 января.

В частности, российский лидер в среду примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, во время визита Путина в Стамбул запланированы переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии, добавили в пресс-службе российского лидера.

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