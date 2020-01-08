Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос до $21,7 млрд

8 января 2020 08:21 (UTC+04:00)

Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос на 2,5% и составил $21,7 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в материалах Кремля к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул.

"На фоне отмены ранее введенных в отношении Турции специальных экономических мер отмечен значительный рост товарооборота. За 2019 год товарооборот увеличился по сравнению с 2018 годом на 2,5% и составил $21,7 млрд", - говорится в материалах. При этом экспорт остался на том же уровне ($17,75 млрд), а импорт из Турции вырос на 15,4% - до $3,46 млрд.

В структуре российского экспорта в Турцию основная доля приходится на минеральное топливо и продукты его перегонки (58,7%), металлы и изделия из них (25%) и другое. Структуру импорта из Турции формируют, в частности, машины, оборудование и транспортные средства (28,3%), продовольствие (31,3%), текстиль и обувь (18,1%).

Объем инвестиций России в Турцию и в обратном направлении, с учетом реализуемых на территории обеих стран инвестиционных проектов, составляет примерно по $10 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Стало известно, когда аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен восстановит работу
Турция 01:21
Путин прибыл в Стамбул
Россия 7 января 22:12
Эрдоган и Джонсон обсудили Сирию и Ливию
Турция 7 января 21:22
МИД Грузии о возможном визите министра иностранных дел РФ
Грузия 7 января 17:59
SOCAR Turkey огласила планы на 2020 год
Энергетика 7 января 17:47
В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы ВПП
Турция 7 января 11:23
Лента новостей
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:38
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты
Центральная Азия 09:35
В Boeing изучают информацию о крушении украинского лайнера в Иране
Общество 09:35
Иран атаковал ракетами объекты США - эскалация ситуации в регионе
В мире 09:30
Иранские ракеты попали по той части авиабазы в Ираке, где не было военных США
Политика 09:29
В Азербайджане участились молнии, град, ливни
Общество 09:25
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США
Политика 09:20
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
Общество 09:19
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли
Происшествия 09:18