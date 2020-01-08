Путин и Эрдоган официально запустили работу газопровода "Турецкий поток"

8 января 2020 17:31 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

С российской стороны в мероприятии также принимают участие министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, которые выступили с докладами перед церемонией начала поставок по газопроводу. Кроме того, участникам мероприятия показали видео-презентацию проекта. В зале, где состоялась церемония, присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии стали получать Республика Северная Македония и Греция.

Переговоры между "Булгартрансгазом" и российской компанией "Газпром экспорт" по транзиту газа через территорию Болгарии завершились в последние дни 2019 года. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа-2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд кубометров газа. Благодаря тому, что теперь газ будет поступать на территорию страны из Турции, София сможет сократить транзитные расходы примерно на 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

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