Несколько московских школ эвакуировали из-за угрозы взрыва

9 января 2020 11:44 (UTC+04:00)

Несколько школ в Москве эвакуировали после поступления сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Trend.

"В нескольких московских школах прошла эвакуация, так как поступили анонимные сообщения о возможном наличии в зданиях взрывных устройств", - рассказал собеседник агентства, не уточнив точное количество школ и их адреса.

Позднее источник сообщил об эвакуации еще пяти школ.

"Эвакуировано пять школ, во всех случаях [были получены] анонимные звонки о минировании", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что из-за угроз взрыва в Москве эвакуировано несколько школ, а также Басманный районный суд.

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