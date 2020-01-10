Сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений на севере Камчатки

Десятки землетрясений зафиксировали сейсмологи на Камчатке после сильного сейсмического события, произошедшего на севере региона, сообщили РИА Новости, как передает Trend, в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

Ранее краевой главк МЧС сообщал, что вечером в четверг на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился на территории Олюторского района в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района. Жители этих районов ощутили подземные толчки силой 1-2 балла.

"Рой землетрясений фиксируется на севере Камчатки с вечера четверга. Происходят они на территории Олюторского района. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9", - сказал представитель службы.

По данным краевого главка МЧС, землетрясения на территории Камчатского края не ощущались. Жертв и разрушений нет.

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