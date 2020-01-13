Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве

13 января 2020 20:42 (UTC+04:00)

Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Проект соглашения находится в распоряжении РИА Новости. В нем говорится, что стороны конфликта в Ливии договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня. Кроме того, заявлено о необходимости принять меры для перехода к согласованной деэскалации военной напряженности.

Документ подписали глава правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри. По словам Лаврова, маршал Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех могут поставить подписи во вторник.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что маршал Хафтар подпишет соглашение и можно будет вернуться к политическому урегулированию в рамках ООН.

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