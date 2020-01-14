Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Российский лидер также проинформировал Меркель о межливийских переговорах, которые ранее прошли в Москве. По их итогам несколько сторон конфликта подписали соглашение о перемирии, третья сторона — глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар — взял время до утра вторника. Ожидается, что он также подпишет документ.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

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