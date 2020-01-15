Владимир Путин: Назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка

15 января 2020 15:46 (UTC+04:00)

Мировое сообщество сегодня должно серьезно и откровенно обсудить назревшие вызовы мировой безопасности. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

"Уважаемые коллеги, мы видим как непредсказуемо, неуправляемо развивается, что происходит на Ближнем Востоке, на Северной Африке буквально в последние недели и последние дни, как региональные конфликты могут стремительно перерастать в угрозу для международного сообщества. Убежден, серьезный и прямой разговор об основах и принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел", - сказал он.

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