Владимир Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения

Россия смогла впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал он.

По словам президента, Россия на данный момент является лидером в сфере развития современного вооружения. "Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - сказал Путин.

Он отметил, что обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед, но "нельзя почивать на лаврах и расслабляться". "Надо идти вперед внимательно, наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Сегодня мы так и делаем", - заверил президент России.

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