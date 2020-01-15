Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме

Президент России Владимир Путин после отставки кабмина попросил правительство в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета, также он указал, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев), уважаемые коллеги, я со своей стороны тоже хочу поблагодарить вас за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все получилось, но все никогда не получается в полном объеме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас, прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал президент.

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