Сергей Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

16 января 2020 13:32 (UTC+04:00)

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своей возможной должности в будущем правительстве России, заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает это делать и сейчас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

"Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста о том, какую должность он займет в новом кабмине РФ. Выступление дипломата проходило в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте.

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