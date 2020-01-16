Сергей Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своей возможной должности в будущем правительстве России, заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает это делать и сейчас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

"Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста о том, какую должность он займет в новом кабмине РФ. Выступление дипломата проходило в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте.

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