Госдума РФ дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьера

16 января 2020 16:56 (UTC+04:00)

Госдума России утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Перед процедурой фракция "Единая Россия" заявила о единогласной поддержке Мишустина, голосовать за него решила и "Справедливая Россия". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от этой партии намерены поддержать Мишустина, КПРФ решила воздержаться.

В ответном слове Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда должен состояться отчет правительства перед Госдумой, он более детально доложит о новом курсе кабмина.

"Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Госдумы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлениях работы правительства, о послании, которое нужно реализовывать, и думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем".

Кандидатуру нового премьера на рассмотрение Госдумы внес Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство ранее, накануне объявил об отставке всего кабмина в связи с предложенными президентом изменениями в Конституцию.

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