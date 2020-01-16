В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек

Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в четверг с 30 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе из восьми школ и Храма Христа Спасителя после анонимных сообщений о "минировании", угрозы не подтвердились, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 20.00 по местному времени поступила информация об угрозах взрыва на 30 объектах. После проведения проверок информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

По его словам, всего на время проверок были эвакуированы более 10 тысяч человек.

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