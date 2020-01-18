В России перед взлетом загорелся двигатель самолета

Транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания двигателя самолета авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту "Толмачево". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что около 01.00 18 января в аэропорту "Толмачево" при запуске двигателя самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск-Камрань, воспламенился двигатель.

"Командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находились более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание", - говорится в сообщении.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей. Вылет резервного самолета запланирован на ближайшее время.

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