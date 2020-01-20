В России пять человек погибли в отеле при прорыве трубы с кипятком

Возросло число погибших при прорыве трубы с горячей водой в отеле в Перми. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, погибли пять человек, их тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду. Еще три человека пострадали, они находятся в больнице, передает Trend

Ранее сообщалось о четырех погибших и троих пострадавших с ожогами.

Прорыв трубы произошел в отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми около 4 часов утра, сообщают местные СМИ. Первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 10 минут после вызова.

Сейчас на месте находятся экстренные службы, также прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.