Генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост

20 января 2020 14:45 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки в связи с его переходом на новую работу. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Пятнадцатого января после оглашения послания главы государства Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.

Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из России
Бизнес 15:25
Индия хочет подписать соглашение с РФ о снижении пошлин на обработанные алмазы
Другие страны 11:08
В России пять человек погибли в отеле при прорыве трубы с кипятком
Россия 10:15
Россия закупает в Туркменистане полипропилен
Бизнес 09:50
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
США 05:25
В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
Другие страны 19 января 16:14
Лента новостей
Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из России
Бизнес 15:25
Началось первое заседание Законодательной палаты Парламента Узбекистана
Узбекистан 15:19
Американская компания модернизирует НПЗ в Туркменистане
Энергетика 15:12
В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Социум 15:02
Госдеп США запросил средства для поддержки реформ в аграрном секторе Узбекистана
Бизнес 14:52
Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Арабские страны 14:49
Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января - Постпредство Азербайджана при ООН
Политика 14:43
Азербайджанский народ всегда будет помнить события Кровавого Января - Хураман Гасымова
Политика 14:43
Азербайджанская строительная компания о сроках сдачи в эксплуатацию крупного объекта в Баку
Бизнес 14:41