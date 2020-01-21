Россия поставила Турции более 120 ракет для С-400

21 января 2020 06:50 (UTC+04:00)

Россия поставила Турции вместе с полковым комплектом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" более 120 зенитных управляемых ракет.

Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты", - рассказал собеседник агентства. По словам источника, передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась.

Собеседник добавил, что акт приема-передачи полкового комплекта был подписан турецкими и российскими представителями в начале декабря 2019 года в Анкаре. Он уточнил, что с подписанием документа начал действовать пункт контракта о 20-месячном гарантийном обслуживании систем российской стороной.

В "Рособоронэкспорте" не стали комментировать предоставленную источником информацию.

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