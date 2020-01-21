Девять человек погибли при пожаре в России

Число погибших в результате пожара в поселке Причулымский Асиновского района Томской области достигло девяти, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник, передает Trend.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, погибшие, по предварительным данным, были иностранцами. "Возможно, [погибли] иностранные граждане", - сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что cудьба еще четырех человек остается неизвестной.

Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу МЧС России 21 января в 04:05 (00:05 мск). Из горящего дома самостоятельно смогли выбраться три человека. Пожар был потушен к 06:30 (02:30 мск), тела погибших обнаружены при разборе завалов. Площадь пожара составила 208 кв. метров.

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