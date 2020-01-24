Максим Орешкин назвал торговое соглашение между США и Китаем миной для международной торговли

24 января 2020 12:23 (UTC+04:00)

Торговое соглашение между США и Китаем - мина для международной торговли, которая приведет к росту торговых споров с 2021-2022 годы. Такое мнение высказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам Всемирного экономического форума в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что сейчас у тех же европейцев реакция на американо-китайскую сделку, где китайцы берут на себя обязательство увеличить закупки американских товаров, вызывает очень серьезные опасения", - сказал Орешкин.

По его словам, сам договор опасений не вызывает. Однако остается ряд вопросов. Например, по какому принципу китайцы будут переключаться с европейской продукции на американскую, будут ли это рыночные принципы или для европейской продукции появятся дополнительные барьеры. "То есть это такая большая замедленная мина над всей этой ситуацией, и я думаю, в 2020 году она еще, конечно, не взорвется, но начиная уже с 2021-2022 годов мы в треугольнике США - Китай - Европа с включением других стран будем видеть много споров", - добавил он.

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