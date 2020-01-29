Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

29 января 2020 21:33 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-служба Кремля.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.

Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла.

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