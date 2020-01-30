Премьер-министр России распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

30 января 2020 13:36 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были правительством", - сказал Мишустин.

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