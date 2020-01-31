Михаил Гусман получил награду за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы России и Японии

31 января 2020 12:27 (UTC+04:00)

Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки вручил первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману почетную грамоту за выдающиеся заслуги и вклад в углубление взаимопонимания и укрепление дружбы между Японией и Россией. Торжественная церемония состоялась в пятницу на заседании коллегии ТАСС, передает Trend

Кодзуки отметил, что Гусман взял пять интервью у премьер-министров Японии, в том числе три интервью у нынешнего премьера Синдзо Абэ. "Я не знаю других случаев, когда Абэ давал бы столько же интервью одному и тому же иностранному журналисту. Господин Гусман - единственный человек, который взял интервью у Абэ три раза", - сказал он.

Посол подчеркнул высочайший уровень мастерства Гусмана как интервьюера. "Господину Гусману всегда удается в очень мягкой манере выяснить все самое важное о своих собеседниках. Это уровень мастерства, который можно назвать искусством", - указал он.

23 января Михаил Гусман отметил 70-летие. В этот день его поздравили, в частности, российский лидер Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава российского дипведомства Сергей Лавров, а также первые лица ряда зарубежных государств.

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