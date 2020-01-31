В России выявили два первых случая коронавируса

Два первых случая коронавируса выявлены на территории России, один пациент находится в Забайкалье, второй в Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, оба заболевших являются гражданами Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Голикова также заявила о принятии ряда дополнительных мер по борьбе с коронавирусом в РФ.

Кроме того, вице-премьер объявила о начале эвакуации россиян из двух китайских городов. По предварительной информации, в Ухане находятся 300 россиян, в Хубэе — 341. Власти России оценят число желающих вернуться из Китая, а также определят борта, которые полетят в КНР для транспортировки россиян и помещения их на карантин на две недели.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. От коронавируса в Китае погибли уже 213 человек, заражены инфекцией около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, в 18 странах.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни ‒ это коронавирус 2019-nCoV.

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