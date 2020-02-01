Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

1 февраля 2020 22:11 (UTC+04:00)

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Также МИД необходимо уведомить Пекин о предусмотренных мерах, обоснованных особыми обстоятельствами.

Кроме того, МВД и территориальным органам ведомства поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.

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