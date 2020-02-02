Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в пресс-службе РЖД.

С 31 января приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. Кроме того, Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией.

"В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин — Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин; беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19", — говорится в сообщении РЖД.

Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва — Забайкальск.

Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекратится.

"Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат", — заключили в РЖД.

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