Россиян начнут эвакуировать из Китая самолетами ВКС из-за коронавируса

3 февраля 2020 02:10 (UTC+04:00)

Россия начинает эвакуацию россиян из Китая самолётами Воздушно-космических сил в связи с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По приказу верховного главнокомандующего к эвакуации россиян из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС. В группировку войдут пять бортов. Как сообщало Минобороны России, в каждом самолете будут военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Сейчас авиационная группировка в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация россиян начнется 3-4 февраля.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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