Дмитрий Песков: Путин может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

Президент России Владимир Путин при необходимости может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти, вызванную распространением коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент находится в тесном контакте с руководством Саудовской Аравии. При необходимости такие контакты будут осуществлены", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре с руководством Саудовской Аравии. Песков добавил, что, если у главы российского государства появятся соответствующие планы, Кремль об этом сообщит.

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