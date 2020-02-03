Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

3 февраля 2020 19:48 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, в том числе ситуацию в Идлибе, говорится в сообщении МИД РФ, передает в понедельник Trend со ссылкой на РИА Новости.

Минобороны Турции ранее сообщило, что шесть турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.

"Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибской зоне деэскалации. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей, прежде всего, достигнутых по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи. В этом контексте подчеркнута важность скорейшего размежевания умеренной оппозиции и террористических элементов, немедленное прекращение всяческих провокаций в отношении мирных граждан и вооруженных сил Сирии", - говорится в сообщении российского МИД.

Главы МИД России и Турции также обсудили дальнейшие практические шаги стран-гарантов астанинского процесса в целях нормализации обстановки "на земле" и содействия усилиям Конституционного комитета. "Министры вновь отметили безальтернативность всеобъемлющего разрешения сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в сообщении.

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