Россия начала производство С-400 для Индии

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии", - подчеркнул глава Минпромторга.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок намечено на первую половину 2025 года.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Контракты на поставки С-400, помимо Индии, также заключили Турция и Китай. Возможность закупки комплексов рассматривают и власти Ирака.

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