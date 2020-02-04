Россия начала производство С-400 для Индии

4 февраля 2020 05:19 (UTC+04:00)

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии", - подчеркнул глава Минпромторга.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок намечено на первую половину 2025 года.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Контракты на поставки С-400, помимо Индии, также заключили Турция и Китай. Возможность закупки комплексов рассматривают и власти Ирака.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан приобретет в РФ вертолеты "скорой помощи"
Транспорт 3 февраля 16:15
Дмитрий Песков: Путин может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Россия 3 февраля 15:09
Узбекистан выступил страной-партнёром Международного фестиваля ремесленничества в Индии
Туризм 3 февраля 13:44
Россия передала Казахстану тест-системы для диагностики коронавируса
Казахстан 3 февраля 11:37
Россия закупает в Туркменистане полиэтилен
Энергетика 3 февраля 09:45
Россиян начнут эвакуировать из Китая самолетами ВКС из-за коронавируса
Россия 3 февраля 02:10
Лента новостей
Китай ждет, что США вскоре направят помощь для борьбы с коронавирусом
Китай 06:45
В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов
Другие страны 06:31
Байден, Сандерс, Буттеджадж и Уоррен лидируют на партсобраниях демократов в Айове
США 06:27
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
США 06:11
Адвокат Эво Моралеса попросил убежище в посольстве Аргентины в Ла-Пасе
Другие страны 05:53
Цена нефти Brent опустилась ниже $54
Энергетика 05:36
Неизвестные ограбили более 70 гостей праздника на северо-востоке Мексики
Другие страны 05:33
Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
Китай 05:03
Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться
Другие страны 04:47