В Иннополисе планируют провести конференцию о технологиях в музыкальной индустрии

4 февраля 2020 08:45 (UTC+04:00)

Научно-популярную конференцию Information Technology for Music (ITFM) планируют провести в наукограде Иннополис (Верхнеуслонский муниципальный район Татарстана), мероприятие пройдет для специалистов в сфере музыки, среди которых - разработчики соответствующего программного обеспечения, стартаперы и музыканты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе Университета Иннополис.

"Information Technology for Music (ITFM) - предполагается проведение мероприятия в формате научно-популярной конференции, объединяющей разработчиков музыкального ПО, производителей технологического музыкального оборудования, руководителей музыкальных стартапов, исследователей, инвесторов, музыкантов и меломанов. Конференция скорее всего будет представлена в трех форматах: научно-популярный лекторий, выставка технологических достижений и музыкальный фестиваль", - говорится в ответе на запрос.

Как уточнили в пресс-службе, на данном этапе проходит утверждение концепции и сбор рабочей группы. Организатором ITFM выступает Университет Иннополис, даты проведения обсуждаются. В качестве места проведения ITFM рассматривается только Иннополис.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

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