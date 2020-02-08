Турция и Россия условились продолжить контакты по Идлибу на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Официальные лица Турции и России обсудили ситуацию в сирийском Идлибе на переговорах в Анкаре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Согласно информации, на встрече была обсуждена ситуация в Идлибе. Основное внимание было уделено шагам, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процессаю

Отмечается, что было принято решение продолжить переговоры на предстоящей неделе.

Подчеркивается, что встреча между сторонами продолжалась три часа.