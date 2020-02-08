Турция и Россия условились продолжить контакты по Идлибу на следующей неделе
БАКУ /Trend/ - Официальные лица Турции и России обсудили ситуацию в сирийском Идлибе на переговорах в Анкаре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
Согласно информации, на встрече была обсуждена ситуация в Идлибе. Основное внимание было уделено шагам, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процессаю
Отмечается, что было принято решение продолжить переговоры на предстоящей неделе.
Подчеркивается, что встреча между сторонами продолжалась три часа.
Лента новостей
На Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку приедут ведущие спортсмены – грузинский тренер
В 2020 году в Баку пройдет восемь международных турниров по различным видам гимнастики - Нурлана Мамедзаде
В Национальной арене гимнастики проходит первая контрольная тренировка Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)