Путин и Эрдоган по телефону обсудят ситуацию в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС планы главы государства Владимира Путина провести 11 февраля телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения ситуации в Сирии, передает Trend.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли во вторник такой разговор.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах Эрдогана провести телефонные переговоры с Путиным по ситуации в Идлибе. При этом он не уточнил, когда может состояться разговор и по чьей инициативе.

Отметим, что накануне турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.