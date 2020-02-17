Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Среди новых зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии оказалась гражданка России, рассказали в посольстве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", — отмечается в сообщении дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и будут "и далее оказывать гражданам все необходимое содействие".

Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. По последним данным, общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 450 человек. Всего на борту — 3,4 тысячи человек.

О планах эвакуировать с Diamond Princess своих граждан объявили США, Канада, Южная Корея, Австралия, Греция, Италия и Китай. Будут ли вывозить россиян, пока не известно.

Тридцать первого декабря 2019 года Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в Ухане неизвестной пневмонии. Позже выяснилось, что это новый тип коронавируса. ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.