Владимир Путин готов дискутировать с Дональдом Трампом о судьбе СНВ-III

Президент России Владимир Путин готов дискутировать с президентом США Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Отказ от продления документа был бы ошибкой, заявил российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подискутировать на эту тему [с Трампом]", - сказал Путин, отметив, что хорошо знает эту тему и может "с кем угодно подискутировать".

"Надо продлевать договор СНВ-III", - уверен Путин.

Отвечая на вопрос, почему США не идут на пролонгацию договора, Путин предположил, что это может быть связано с тем, как Вашингтон понимает безопасность и пути ее обеспечения.

Ранее Путин уже предлагал Соединенным Штатам продлить действие документа без каких-либо предварительных условий, однако ответ на это из Вашингтона так и не поступил.