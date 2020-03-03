Россия заявила о готовности поставлять лекарства и оборудование для борьбы с коронавирусом в Иране

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей России Анна Попова подчеркнула готовность страны оказать помощь Исламской Республике Иран в удовлетворении медицинских потребностей для борьбы с коронавирусом в Иране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

На встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали она сказала об этом. «Мы поддерживаем иранский народ в борьбе против коронавируса», - указал он.

Джалали также высоко оценил заявления Поповой и президента России в беседе с Рухани о готовности помочь Ирану бороться с коронавирусом, а также обсудил усилия двух стран по сдерживанию и контролю вируса.