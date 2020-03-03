В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России по последним данным не выявлено, всего ранее было зарегистрировано 6 случаев заражения инфекцией в России - два у граждан КНР, которые уже выписаны, три у россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, и один у гражданина РФ, вернувшегося из Италии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы... 6 - случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у граждан КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном лечении)",- говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 380 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8053 человек, отмечается в сообщении.